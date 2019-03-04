Трамп заявив, що слухання з Коеном могли посприяти тому, що він покинув саміт з КНДР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що його відходу з переговорів у Ханої з лідером КДНР Кім Чен Ином могло посприяти те, що одночасно з самітом демократи в Конгресі США організували відкриті слухання за участю його екс-адвоката Майкла Коена. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Проведення демократами відкритих слухань за участю засудженого брехуна і шахрая в той же самий час, коли йде дуже важливий ядерний саміт з Північною Кореєю, — це, ймовірно, новий рівень ницості в американській політиці, і це могло посприяти „відходу“. Ніколи подібного не робили, коли президент перебуває в поїздці за кордоном. Ганьба!”, — заявив він.

Раніше в інтерв’ю телеканалу Fox News Трамп уже називав неприйнятним проведення слухань одночасно з самітом, заявивши, що вражений “ненавистю Демократичної партії” до нього.

Як повідомляв УНН, Трамп планує відмовитися від навчань з Південною Кореєю.

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