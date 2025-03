Трамп планує відмовитися від навчань з Південною Кореєю

“Причина, з якої я не хочу проведення військових навчань з Південною Кореєю, полягає в тому, щоб зберегти для США сотні мільйонів доларів, які нам ніхто не поверне. Я дотримувався цієї позиції задовго до того, як став президентом. Крім того, зниження напруженості у відносинах з Північною Кореєю зараз — це хороша річ”, — заявив він.

Раніше міністерство оборони Південної Кореї і Пентагон повідомили про рішення США і Республіки Корея припинити спільні навчання Key Resolve і польові маневри Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Воно було прийняте за підсумками телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом.