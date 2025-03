Трамп планирует отказаться от учений с Южной Кореей

“Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет. Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в настоящий момент — это хорошая вещь”, — заявил он.

Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2019 р.

Как сообщал УНН, Пентагон подтвердил решение прекратить совместные военные учения с Сеулом.