Трамп заявил, что Мексика смеется над законами США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Мексику за бездействие в отношении потока мигрантов и наркотиков в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт американского президента.
“Мексика почти совсем ничего не делает, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли). Нужна стена!”, — написал Трамп.
Как сообщал УНН, Трамп считает нужным вывести силы США из Сирии.