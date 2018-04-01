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Трамп заявив, що Мексика сміється над законами США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Мексику за бездіяльність щодо потоку мігрантів і наркотиків в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського президента.

“Мексика майже зовсім нічого не робить, щоб зупинити потоки людей, які йдуть через її південний кордон, а потім в США. Вони сміються над нашими дурними імміграційними законами. Вони повинні зупинити потоки наркотиків і людей, або я покінчу з їх дійною коровою, NAFTA (Північноамериканська зона вільної торгівлі). Потрібна стіна!”, — написав Трамп.

Як повідомляв УНН, Трамп вважає за потрібне вивести сили США з Сирії.

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