Трамп заявив, що Мексика сміється над законами США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Мексику за бездіяльність щодо потоку мігрантів і наркотиків в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського президента.
“Мексика майже зовсім нічого не робить, щоб зупинити потоки людей, які йдуть через її південний кордон, а потім в США. Вони сміються над нашими дурними імміграційними законами. Вони повинні зупинити потоки наркотиків і людей, або я покінчу з їх дійною коровою, NAFTA (Північноамериканська зона вільної торгівлі). Потрібна стіна!”, — написав Трамп.
Як повідомляв УНН, Трамп вважає за потрібне вивести сили США з Сирії.