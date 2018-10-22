Трамп заявил, что Китай должен быть в составе договора о ядерных вооружениях

“Китай не включен в договор, он должен быть включен в него”, — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в беседе с журналистами в Белом доме перед отправлением в агитационную поездку в штат Техас в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

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При этом Трамп подтвердил, что намерен вывести США из INF, о чем он уже объявил в субботу. В связи с этим он обвинил Россию в несоблюдении духа и буквы этого договора. “Они не придерживались духа этого соглашения или самого соглашения — Россия”, — утверждал руководитель вашингтонской администрации. “Я прекращаю действие соглашения, поскольку они нарушали соглашение”, — сказал Трамп о Соглашении о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.