Трамп заявил, что Китай должен быть в составе договора о ядерных вооружениях

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) должен охватывать не только Россию и США, но и Китай. Такую позицию изложил в понедельник президент США Дональд Трамп, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Китай не включен в договор, он должен быть включен в него”, — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в беседе с журналистами в Белом доме перед отправлением в агитационную поездку в штат Техас в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

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При этом Трамп подтвердил, что намерен вывести США из INF, о чем он уже объявил в субботу. В связи с этим он обвинил Россию в несоблюдении духа и буквы этого договора. “Они не придерживались духа этого соглашения или самого соглашения — Россия”, — утверждал руководитель вашингтонской администрации. “Я прекращаю действие соглашения, поскольку они нарушали соглашение”, — сказал Трамп о Соглашении о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

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