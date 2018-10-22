Трамп заявив, що Китай повинен бути у складі договору про ядерні озброєння

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) має охоплювати не тільки Росію та США, але і Китай. Таку позицію виклав у понеділок президент США Дональд Трамп, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“Китай не включений в договір, він повинен бути включений в нього”, — заявив американський лідер, коментуючи ситуацію навколо Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності в бесіді з журналістами у Білому домі перед відправленням в агітаційну поїздку в штат Техас напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.

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При цьому Трамп підтвердив, що має намір вивести США з INF, про що він уже оголосив у суботу. У зв’язку зі цим він звинуватив Росію в недотриманні духу і букви цього договору. “Вони не дотримувалися духу цієї угоди або самої угоди”, — стверджував керівник вашингтонської адміністрації. “Я припиняю дію угоди, оскільки вони порушували угоду”, — сказав Трамп про Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

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