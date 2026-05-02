Трамп заявил, что ВМС США действуют "как пираты" в морской блокаде иранских портов

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ВМС США действуют "как пираты", осуществляя морскую блокаду иранских портов Вашингтоном во время войны США и Израиля против Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп сделал эти комментарии, описывая захват американскими силами судна несколько дней назад.

"Мы захватили судно, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, - сказал Трамп в пятницу вечером. - Мы как пираты. Мы немного как пираты, но мы не играем в игры".

Некоторые суда Тегерана были захвачены США после выхода из иранских портов, наряду с контейнеровозами и иранскими танкерами, находящимися под санкциями, в азиатских водах.

С начала войны Иран блокирует многие суда, проходящие через Ормузский пролив, кроме своих. Трамп ввел отдельную блокаду иранских портов.

Трамп, который постоянно меняет сроки и цели войны, остающейся непопулярной в США, столкнулся с широким осуждением за свои комментарии по поводу конфликта, в частности за угрозу уничтожить всю иранскую цивилизацию в прошлом месяце.

В США оценивают, что в результате блокады Ормузского пролива Иран потерял около 4,8 млрд долларов доходов от нефти.