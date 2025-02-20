Трамп заявил, что собирается возродить соглашение с Украиной по редкоземам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях возродить соглашение с Украиной о редкоземельных минералах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возродить соглашение с Украиной о редкоземельных минералах, сообщает CNN, пишет УНН.
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На вопрос, может ли он возродить соглашение, Трамп на борту Air Force One ответил: "Да, я думаю, что я возрожу это соглашение, вы знаете, посмотрим, что произойдет, но я возрожу его, иначе вещи не сделают его очень счастливым. И послушайте, настало время выборов".
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Reuters сообщило, что администрация Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым с Украиной, чтобы быстро заключить пакт, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США.
Это происходит после того, как Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил детальное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% критически важных полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, последний из которых является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.