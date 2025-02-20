Трамп заявил, что во время визита в Киев с его министром финансов "грубо" обращались

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что во время официального визита в Киев с его министром финансов Скоттом Бессентом обращались "грубо", обвинив Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "спал", и недостижении соглашения, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Зеленским в столице Украины на прошлой неделе, чтобы обсудить предоставление Вашингтону доступа к редкоземельным минералам в обмен на поддержку в сфере безопасности.

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

"А Зеленский спал и был недоступен для встречи", - сказал он.

Бессент "ехал много часов в поезде, что является опасной поездкой, и мы говорим о министре финансов", отметил Трамп.

"Он поехал туда подписывать документ, а когда приехал, вернулся пустым. Они не подписали документ", - сказал он.

Во время выступления накануне Трамп упомянул о соглашении, указав, что его "сломали".

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы. Они получают свои деньги обратно. Это форма займа. Этого никто не знает. Я сказал, почему никто не говорит, что мы делаем это так же, и мы потратили гораздо больше денег, мы должны уравнять. Хотя Соединенные Штаты не получают ничего взамен, они получают свои деньги обратно, это заем. Мы просто отдаем свои деньги, и у нас было соглашение, основанное на редкоземельных металлах и других вещах, но они сломали это соглашение. Они сломали его два дня назад. У нас было соглашение, потому что я сказал, что мы тратим 350 миллиардов долларов, и Европа получает свои деньги обратно в виде займа, а мы нет", - сказал Трамп.

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