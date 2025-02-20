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Трамп заявив, що під час візиту до Києва з його міністром фінансів "грубо" поводилися

Трамп заявив, що під час візиту до Києва з його міністром фінансів "грубо" поводилися

Київ • УНН

 • 29400 перегляди

Дональд Трамп заявив, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом "грубо" поводились під час візиту до Києва. Президент звинуватив Зеленського у "сні" та відмові підписати угоду щодо рідкоземельних мінералів.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що під час офіційного візиту до Києва з його міністром фінансів Скоттом Бессентом поводилися "грубо", звинувативши Президента України Володимира Зеленського в тому, що він "спав", і недосягненні угоди, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Зеленським у столиці України минулого тижня, щоб обговорити надання Вашингтону доступу до рідкоземельних мінералів в обмін на безпекову підтримку.

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

"А Зеленський спав і був недоступний для зустрічі", - сказав він.

Бессент "їхав багато годин у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів", зазначив Трамп.

"Він поїхав туди підписувати документ, а коли приїхав, повернувся порожнім. Вони не підписали документ", - сказав він.

Під час виступу напередодні Трамп згадав про угоду, вказавши, що її "зламали".

"Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані. Вони отримують свої гроші назад. Це форма позики. Цього ніхто не знає. Я сказав, чому ніхто не каже, що ми робимо це так само, і ми витратили набагато більше грошей, ми повинні зрівняти. Хоча Сполучені Штати не отримують нічого назад, вони отримують свої гроші назад, це позика. Ми просто віддаємо свої гроші, і у нас була угода, заснована на рідкоземельних металах та інших речах, але вони зламали цю угоду. Вони зламали її два дні тому. У нас була угода, тому що я сказав, що ми витрачаємо 350 мільярдів доларів, і Європа отримує свої гроші назад у вигляді позики, а ми ні", - сказав Трамп.

Трамп може спробувати спочатку укласти спрощену угоду щодо корисних копалин України - Reuters20.02.25, 08:19 • 98026 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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