Трамп заявив, що збирається відродити угоду з Україною щодо рідкоземів

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відродити угоду з Україною про рідкоземельні мінерали, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи може він відродити угоду, Трамп на борту Air Force One відповів: "Так, я думаю, що я відроджу цю угоду, ви знаєте, подивимося, що станеться, але я відроджу її, інакше речі не зроблять його дуже щасливим. І послухайте, настав час виборів".

Трамп заявив, що під час візиту до Києва з його міністром фінансів "грубо" поводилися

Доповнення

Reuters повідомило, що адміністрація Трампа може спробувати укласти спрощену угоду щодо корисних копалин з Україною, щоб швидко укласти пакт, а потім обговорити докладні умови, наприклад, якою частиною ресурсів України володітимуть США.

Це відбувається після того, як Президент України Володимир Зеленський минулого тижня відхилив детальну пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримав би 50% критично важливих корисних копалин України, включаючи графіт, уран, титан і літій, останній з яких є ключовим компонентом в акумуляторах електромобілів.