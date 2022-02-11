Трамп отрицает, что смывал документы в унитаз Белого дома

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"Еще одна фэйковая история о том, что я спустил бумаги и документы в унитаз Белого дома, категорически не соответствует действительности и просто выдумана репортером, чтобы привлечь внимание общественности к книге преимущественно с выдумками", - говорится в заявлении Трампа.

Детали

Подробности, взятые из книги репортера New York Times, что готовится, Мэгги Хаберман "Уверенный человек", были опубликованы Axios.

Хаберман написала в Twitter: "Вот некоторые репортажи с более поздних лет в книге — сотрудники резиденции Белого дома периодически обнаруживали, что бумаги забивали унитаз, заставляя персонал считать, что Трамп смывал материал, который он разорвал на куски".

Национальный архив заявил, что Трамп вернул 15 коробок с документами, которые были незаконно вывезены из Белого дома. В заявлении, сделанном в понедельник, ведомство заявило, что "организовало транспортировку из поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в Национальный архив 15 коробок с президентскими документами после переговоров с представителями президента Трампа в 2021 году".

В четверг Трамп заявил, что ведомство "открыто и добровольно" организовали перевозку ящиков, которые, по его словам, "содержали письма, записи, газеты, журналы и различные статьи".

"Бумаги были даны легко, бесконфликтно и на очень дружественной основе, что отличается от сообщений, составленных Fake News Media", - сказал он. "На самом деле это рассматривалось как рутина и такое, что "не имеет большого значения". На самом деле, мне сказали, что я не обязан предоставлять этот материал на основании различных юридических решений, принятых в течение многих лет", - добавил он.

Дополнение

Ранее в этом месяце в Национальном архиве сообщили, что бывший президент разорвал некоторые документы Белого дома, когда был при власти, и чиновникам пришлось склеивать их. Ведомство обратилось в Министерство юстиции с просьбой расследовать, нарушает ли то, как Трамп вел себя с этими официальными документами, федеральный закон.

Комитет по надзору Палаты представителей объявил в четверг, что он начал расследование относительно 15 ящиков с документами Трампа, которые были обнаружены Национальным архивом, а также сообщений о том, что он пытался уничтожить президентские документы.

В письме, присланном в среду архивариусу США Дэвиду С. Ферриеро, председатель комитета, член Палаты представителей Кэролин Мэлони попросила предоставить информацию, "чтобы изучить масштабы и влияние" возможных нарушений Трампом закона о президентских документах.

Закон о президентских документах требует, чтобы все президентские документы надлежащим образом хранились каждой администрацией, чтобы полный набор записей передавался в Национальный архив после окончания каденции.