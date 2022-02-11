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Трамп заперечує, що змивав документи в унітаз Білого дому

Трамп заперечує, що змивав документи в унітаз Білого дому

Київ • УНН

 • 16681 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп у четвер спростував інформацію про те, що він змивав документи в унітаз, коли був на найвищій посаді у Білому домі, пише УНН з посиланням на NBC News.

Цитата:

"Ще одна фейкова історія про те, що я спустив папери та документи в унітаз Білого дому, категорично не відповідає дійсності і просто вигадана репортером, щоб привернути увагу громадськості до книги переважно з вигадками", - йдеться у заяві Трампа.

Деталі

Подробиці, взяті з книги репортера New York Times, що готується, Меггі Габерман "Упевнена людина", були опубліковані Axios.

Габерман написала у Twitter: "Ось деякі репортажі з пізніших років у книзі — співробітники резиденції Білого дому періодично виявляли, що папери забивали унітаз, змушуючи персонал вважати, що Трамп змив матеріал, який він розірвав на шматки".

Національний архів заявив, що Трамп повернув 15 коробок із документами, які були незаконно вивезені з Білого дому. У заяві, зробленій у понеділок, відомство заявило, що "організувало транспортування з маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді до Національного архіву 15 коробок із президентськими документами після переговорів із представниками президента Трампа у 2021 році".

У четвер Трамп заявив, що відомство "відкрито та добровільно" організували перевезення скриньок, які, за його словами, "містили листи, записи, газети, журнали та різні статті".

"Папери були дані легко, безконфліктно і на дуже дружній основі, що відрізняється від повідомлень, складених Fake News Media", - сказав він. "Насправді це розглядалося як рутина і таке, що "не має великого значення". Насправді, мені сказали, що я не зобов'язаний надавати цей матеріал на підставі різних юридичних рішень, ухвалених протягом багатьох років", - додав він.

Доповнення

Раніше цього місяця у Національному архіві повідомили, що колишній президент розірвав деякі документи Білого дому, коли був при владі, і урядовцям довелося склеювати їх. Відомство звернулося до Міністерства юстиції з проханням розслідувати, чи порушує те, як Трамп поводився із цими офіційними документами, федеральний закон.

Комітет з нагляду Палати представників оголосив у четвер, що він розпочав розслідування щодо 15 ящиків із документами Трампа, які були виявлені Національним архівом, а також повідомлень про те, що він намагався знищити президентські документи.

У листі, надісланому в середу архіваріусу США Девіду С. Феррієро, голова комітету, член Палати представників Керолін Мелоні попросила надати інформацію, "щоб вивчити масштаби та вплив" можливих порушень Трампом закону про президентські документи.

Закон про президентські документи вимагає, щоб усі президентські документи належним чином зберігалися кожною адміністрацією, щоб повний набір записів передавався до Національного архіву після закінчення каденції.

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