Трамп призвал Иран обсудить ядерную программу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг призвал руководство Ирана "сесть и поговорить" с ним об отказе Тегерана от ядерной программы и заявил, что не может исключить военную конфронтацию, учитывая обострение напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Трамп отказался сообщить, что побудило его развернуть в регионе авианосец USS Abraham Lincoln, что было описано как неустановленные угрозы.
"У нас есть информация, о которой вы не хотели бы знать", - сказал Трамп.
"Они были очень угрожающими, и мы должны были обеспечить большую безопасность для этой страны и многих других мест", - добавил он.
Трампа спросили, существует ли риск военного противостояния на фоне американского военного присутствия в этом районе.
"...Я не хочу говорить нет, но, надеюсь, этого не произойдет. У нас один из самых мощных кораблей в мире, который в готовности, но мы не хотим что-то делать", - сказал он.
Напомним, 9 мая американский авианосец USS Abraham Lincoln, отправленный администрацией президента США Дональда Трампа на Ближний Восток как предупреждение Ирану, прошел через Суэцкий канал.
Как сообщал УНН, согласно сообщению государственной иранской информационного агентства IRNA от 7 мая, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерном соглашении, из которой год назад вышли США.