Трамп призвал Иран обсудить ядерную программу

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг призвал руководство Ирана "сесть и поговорить" с ним об отказе Тегерана от ядерной программы и заявил, что не может исключить военную конфронтацию, учитывая обострение напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.