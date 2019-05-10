Трамп закликав Іран обговорити ядерну програму

Трамп відмовився повідомити, що спонукало його розгорнути в регіоні авіаносець USS Abraham Lincoln, що було описано як невстановлені загрози.

"У нас є інформація, про яку ви не хотіли б знати", - сказав Трамп.

"Вони були дуже загрозливими, і ми повинні були забезпечити більшу безпеку для цієї країни і багатьох інших місць", - додав він.

Трампа запитали, чи існує ризик військового протистояння на тлі американської військової присутності в цьому районі.

"...Я не хочу говорити ні, але, сподіваюся, цього не станеться. У нас один з найпотужніших кораблів в світі, який в готовності, але ми не хочемо щось робити", - сказав він.

Нагадаємо, 9 травня американський авіаносець USS Abraham Lincoln, відправлений адміністрацією президента США Дональда Трампа на Близький Схід як попередження Ірану, пройшов через Суецький канал.

Як повідомляв УНН, відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA від 7 травня, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли США.