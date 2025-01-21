Трамп встретится с лидерами республиканцев в Белом доме
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры Республиканской партии встретятся с Трампом в Белом доме.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в 14:00 по местному времени, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
По данным СМИ, в 15:00 по местному времени, другие лидеры Республиканской партии из обеих палат, включая Стива Скалиса, Лизу Макклейн и Джона Баррассо, также встретятся с Трампом в Белом доме.
Белый дом еще официально не опубликовал график для Трампа.
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