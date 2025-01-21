Трамп зустрінеться з лідерами республіканців у Білому домі

Спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі о 14:00 за місцевим часом, передає УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

За даними ЗМІ, о 15:00 за місцевим часом, інші лідери Республіканської партії з обох палат, включаючи Стіва Скаліса, Лізу Макклейн і Джона Баррассо, також зустрінуться з Трампом у Білому домі.

Білий дім ще офіційно не опублікував графік для Трампа.

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації