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Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным – Белый дом

Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным – Белый дом

Киев  •  УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, по ее словам, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным, однако в ближайшее время встреча не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп все еще считает, что с Россией можно наладить хорошие отношения.

“Президент по-прежнему считает, что, если в какой-то момент у нас наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для всего мира”, - отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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