Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ще хоче зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, за її словами, Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним, однак найближчим часом зустріч не очікується.
Раніше повідомлялося, що Трамп все ще вважає, що з Росією можна налагодити хороші відносини.
"Президент як і раніше вважає, що, якщо в якийсь момент у нас налагодяться добрі відносини з Росією, то це буде добре для всього світу", - зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.