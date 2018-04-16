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Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним - Білий дім

Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ще хоче зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, за її словами, Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним, однак найближчим часом зустріч не очікується.

Раніше повідомлялося, що Трамп все ще вважає, що з Росією можна налагодити хороші відносини.

"Президент як і раніше вважає, що, якщо в якийсь момент у нас налагодяться добрі відносини з Росією, то це буде добре для всього світу", - зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

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