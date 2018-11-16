Трамп вручил Президентские медали свободы, среди награжденных Элвис Пресли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп впервые за время пребывания у власти вручил соотечественникам высшую гражданскую награду страны — Президентскую медаль свободы. Ее были удостоены семь человек, в том числе трое — посмертно. Торжественная церемония состоялась в пятницу в Белом доме, передает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
Лауреатами стали врач и одна из основателей фонда медицинских исследований, который поддерживает исследования по предотвращению, уменьшению или устранению инвалидности и опасных для жизни заболеваний, Мириам Адельсон, сенатор-республиканец Оррин Хэтч, бывший профессиональный игрок в американский футбол, юрист, основатель фонда, предоставляющего стипендии студентам, Алан Пейдж, а также еще один бывший игрок в американский футбол, участник войны во Вьетнаме, основатель фондов помощи детям, ветеранам войны и др. Роджер Стаубах.
Посмертно награды удостоены музыкант, актер, “король рок-н-ролла” Элвис Пресли (1935-1977); бейсболист-рекордсмен, общественный деятель, собиравший средства для поддержки американской армии во время Второй мировой войны, Джордж Герман “Бейб” Рут — младший (1895-1948), а также бывший член Верховного суда США Антонин Грегори Скалиа (1936-2016).
Напоминаем, NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена с США.