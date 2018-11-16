Трамп вручил Президентские медали свободы, среди награжденных Элвис Пресли

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106032 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112315 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149563 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136357 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128166 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170992 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118084 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп вручил Президентские медали свободы, среди награжденных Элвис Пресли

Трамп вручил Президентские медали свободы, среди награжденных Элвис Пресли

Киев  •  УНН

 • 10105 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп впервые за время пребывания у власти вручил соотечественникам высшую гражданскую награду страны — Президентскую медаль свободы. Ее были удостоены семь человек, в том числе трое — посмертно. Торжественная церемония состоялась в пятницу в Белом доме, передает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Лауреатами стали врач и одна из основателей фонда медицинских исследований, который поддерживает исследования по предотвращению, уменьшению или устранению инвалидности и опасных для жизни заболеваний, Мириам Адельсон, сенатор-республиканец Оррин Хэтч, бывший профессиональный игрок в американский футбол, юрист, основатель фонда, предоставляющего стипендии студентам, Алан Пейдж, а также еще один бывший игрок в американский футбол, участник войны во Вьетнаме, основатель фондов помощи детям, ветеранам войны и др. Роджер Стаубах.

Посмертно награды удостоены музыкант, актер, “король рок-н-ролла” Элвис Пресли (1935-1977); бейсболист-рекордсмен, общественный деятель, собиравший средства для поддержки американской армии во время Второй мировой войны, Джордж Герман “Бейб” Рут — младший (1895-1948), а также бывший член Верховного суда США Антонин Грегори Скалиа (1936-2016).

Напоминаем, NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена с США.

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