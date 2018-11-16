Трамп вручив Президентські медалі свободи, серед нагороджених Елвіс Преслі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп вперше за час перебування при владі вручив співвітчизникам найвищу цивільну нагороду країни — Президентську медаль свободи. Нею були удостоєні сім чоловік, у тому числі троє — посмертно. Урочиста церемонія відбулася в п’ятницю в Білому домі, інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.
Лауреатами стали лікар і одна із засновників фонду медичних досліджень, який підтримує дослідження щодо запобігання, зменшення або усунення інвалідності і небезпечних для життя захворювань, Міріам Адельсон, сенатор-республіканець Оррін Хетч, колишній професійний гравець в американський футбол, юрист, засновник фонду, який надає стипендії студентам, Алан Пейдж, а також ще один колишній гравець в американський футбол, учасник війни у В’єтнамі, засновник фондів допомоги дітям, ветеранам війни та ін. Роджер Стауб.
Посмертно нагороди удостоєні музикант, актор, “король рок-н-ролу” Елвіс Преслі (1935-1977); бейсболіст-рекордсмен, громадський діяч, який збирав кошти для підтримки американської армії під час Другої світової війни, Джордж Герман “Бейб” Рут — молодший (1895-1948), а також колишній член Верховного суду США Антонін Скаліа (1936-2016).
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