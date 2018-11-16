NBC повідомив про спроби Білого дому видворити Ґюлена з США

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чиновники адміністрації Дональда Трампа звернулися в правоохоронні органи США з проханням вивчити легальні способи видворити турецького проповідника Фетхуллаха Ґюлена з території країни. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на двох високопоставлених співробітників Білого дому і ще двох джерел, обізнаних про звернення. Запити було надіслано в жовтні, говориться в матеріалі, повідомляє УНН.