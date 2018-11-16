NBC повідомив про спроби Білого дому видворити Ґюлена з США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чиновники адміністрації Дональда Трампа звернулися в правоохоронні органи США з проханням вивчити легальні способи видворити турецького проповідника Фетхуллаха Ґюлена з території країни. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на двох високопоставлених співробітників Білого дому і ще двох джерел, обізнаних про звернення. Запити було надіслано в жовтні, говориться в матеріалі, повідомляє УНН.
Запити, зокрема, відправлені в ФБР і в Міністерство юстиції. У Білому домі просять відновити розгляд запиту Туреччини про екстрадицію Ґюлена. Крім того, президентська адміністрація запросила Міністерство внутрішньої безпеки про юридичний статус проповідника на території США. Білий дім також хоче з’ясувати, чи є у Ґюлена грін-карта, йдеться в повідомленні.
За словами співрозмовників телеканалу, влада намагається видачею Ґюлена змусити Реджепа Тайіпа Ердогана знизити тиск на Саудівську Аравію — президент Туреччини звинувачує владу цієї країни в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі на території саудівського консульства в Стамбулі.
Чиновники в структурах, куди надійшли запити з Білого дому, не стали відповідати на них. “Спочатку вони просто закочували очі, але коли вони зрозуміли, що це серйозний запит, чиновники впали в лють”, — пояснило одне з джерел телеканалу.
У Раді з національної безпеки і ФБР відмовилися від коментарів. На запити не відповіли у Держдепі, Мін’юсті та Міністерстві внутрішньої безпеки, а також юрист Ґюлена. Неназваний турецький чиновник сказав телеканалу, що уряд його країни не пов’язує справу Ґюлена з розслідуванням вбивства Хашкаджі.
Проповідник живе в штаті Пенсільванія з 1990-х років. Анкара вважає його причетним до організації спроби державного перевороту в 2016 році, його послідовників в Туреччині вважають терористами. Анкара зверталася до влади США з проханням видати проповідника.
Як повідомляв УНН, турецька прокуратура завершила розслідування вбивства посла РФ Андрія Карлова.