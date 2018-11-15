Турецька прокуратура завершила розслідування вбивства посла РФ Андрія Карлова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Турецька прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії Андрія Карлова, вчиненого в грудні 2016 року. Про це повідомило в четвер агентство Anadolu, інформує УНН.
За його даними, обвинувальний висновок, підготовлений прокурором Адемом Акинджі, який веде розслідування замаху на дипломата, подано на затвердження прокуратури Анкари. У разі затвердження цього акту справа буде направлена до суду.
В рамках справи про вбивство російського посла раніше були заарештовані голова медіагрупи “Гуру” Хайреддін Айдинбаш, а також Мустафа Тімур Озкан, організатор виставки, на якій був убитий російський дипломат.
Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. Нападник — поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ — ліквідований. У МЗС РФ подію кваліфікували як теракт, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею “Акт міжнародного тероризму”. Посмертно Карлова було присвоєно звання Героя Росії.
Як повідомляв УНН, США ввели санкції через вбивство Хашкаджі.