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США ввели санкції через вбивство Хашкаджі

США ввели санкції через вбивство Хашкаджі

Київ • УНН

 • 11160 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. США ввели санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії по справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Санкції вводяться в рамках Глобального акту Магнитського, що передбачає введення санкцій проти окремих персон відповідальних за порушення прав людини.

До санкціонованих осіб відносяться Саудаль-Кахтані, колишній головний помічник принца спадкоємця Мохамеда бін Салмана, а також генеральний консул Саудівської Аравії Мохамед Алотабібі.

Нагадаємо, прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертного вироку для п'яти вбивць саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше, сини саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, закликали повернути їм тіло батька, щоб вони змогли його поховати.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що наказ про вбивство Хашкаджі надійшов з найвищого рівня уряду Саудівської Аравії.

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