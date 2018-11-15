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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105922 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112070 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149272 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144030 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136258 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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США ввели санкции из-за убийство Хашкаджи

США ввели санкции из-за убийство Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства финансов США .

Санкции вводятся в рамках Глобального акта Магнитского, предусматривающий введение санкций против отдельных персон ответственных за нарушения прав человека.

К санкционированным лицам относятся Саудаль-Кахтани, бывший главный помощник принца наследника Мохаммеда бин Салмана, а также генеральный консул Саудовской Аравии Мохамед Алотабиби.

Напомним, прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее, сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, призывали вернуть им тело отца , чтобы они смогли его похоронить.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил с самого высокого уровня правительства Саудовской Аравии.

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