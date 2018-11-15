США ввели санкции из-за убийство Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства финансов США .
Санкции вводятся в рамках Глобального акта Магнитского, предусматривающий введение санкций против отдельных персон ответственных за нарушения прав человека.
К санкционированным лицам относятся Саудаль-Кахтани, бывший главный помощник принца наследника Мохаммеда бин Салмана, а также генеральный консул Саудовской Аравии Мохамед Алотабиби.
Напомним, прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Ранее, сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, призывали вернуть им тело отца , чтобы они смогли его похоронить.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил с самого высокого уровня правительства Саудовской Аравии.