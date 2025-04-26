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Трамп возвращается в США: была ли еще одна встреча с Зеленским - неизвестно

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Дональд Трамп завершил визит в Италию. Остается невыясненным, состоялась ли еще одна встреча с Владимиром Зеленским после их разговора утром.

Трамп возвращается в США: была ли еще одна встреча с Зеленским - неизвестно

Президент США Дональд Трамп покидает Италию, и неясно, встретился ли он снова с Президентом Украины Владимиром Зеленским после их разговора в базилике Святого Петра сегодня утром, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Дональд Трамп возвращается в США", - говорится в сообщении.

Президент США, как сообщается, успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, прежде чем отправиться в аэропорт Фьюмичино.

"Неясно, встретился ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в базилике Святого Петра сегодня утром", - отмечает издание.

Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня26.04.25, 13:09 • 1712 просмотров

Оба лидера среди прочих присутствовали на церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Папа Франциск
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