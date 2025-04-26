Трамп возвращается в США: была ли еще одна встреча с Зеленским - неизвестно
Киев • УНН
Дональд Трамп завершил визит в Италию. Остается невыясненным, состоялась ли еще одна встреча с Владимиром Зеленским после их разговора утром.
Президент США Дональд Трамп покидает Италию, и неясно, встретился ли он снова с Президентом Украины Владимиром Зеленским после их разговора в базилике Святого Петра сегодня утром, сообщает Sky News, пишет УНН.
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"Дональд Трамп возвращается в США", - говорится в сообщении.
Президент США, как сообщается, успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, прежде чем отправиться в аэропорт Фьюмичино.
"Неясно, встретился ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в базилике Святого Петра сегодня утром", - отмечает издание.
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