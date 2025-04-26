Трамп повертається до США: чи була ще одна зустріч із Зеленським - невідомо

Президент США Дональд Трамп залишає Італію, і незрозуміло, чи зустрівся він знову з Президентом України Володимиром Зеленським після їхньої розмови в базиліці Святого Петра сьогодні вранці, повідомляє Sky News, пише УНН.

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"Дональд Трамп повертається до США", - ідеться у повідомленні.

Президент США, як повідомляється, встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, перш ніж вирушити до аеропорту Ф'юмічіно.

"Незрозуміло, чи зустрівся він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в базиліці Святого Петра сьогодні вранці", - зазначає видання.

Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні

Обидва лідери серед інших були на церемонії похорону Папи Римського Франциска.