Трамп повертається до США: чи була ще одна зустріч із Зеленським - невідомо
Київ • УНН
Дональд Трамп завершив візит до Італії. Залишається нез'ясованим, чи відбулася ще одна зустріч із Володимиром Зеленським після їхньої розмови вранці.
Президент США Дональд Трамп залишає Італію, і незрозуміло, чи зустрівся він знову з Президентом України Володимиром Зеленським після їхньої розмови в базиліці Святого Петра сьогодні вранці, повідомляє Sky News, пише УНН.
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"Дональд Трамп повертається до США", - ідеться у повідомленні.
Президент США, як повідомляється, встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, перш ніж вирушити до аеропорту Ф'юмічіно.
"Незрозуміло, чи зустрівся він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в базиліці Святого Петра сьогодні вранці", - зазначає видання.
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