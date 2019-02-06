Трамп выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка

Как пояснил ранее журналистам представитель американской администрации высокого ранга, министр финансов США Стивен Мнучин “долгое время рассматривал кандидатуры будущего президента ВБ”.

“Множество людей были заинтересованы в том, чтобы занять эту должность, и многие из них лично встретились с министром. Главным образом подбором кандидата занимались министр финансов и (советник президента США и его дочь) Иванка Трамп”, — рассказал он.

По словам этого американского чиновника, президент и министр финансов пришли к выводу, что Мэлпас сможет блестяще выполнять роль главы ВБ и способствовать повышению уровня жизни в тех государствах, где значительная часть людей живет за чертой бедности, а также экономическому развитию этих государств.

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Журналисты поинтересовались, как Мэлпас намерен выстраивать политику организации по отношению к Китаю, учитывая его критику в адрес Пекина.

“Мы рассчитываем, что у него будут конструктивные и продуктивные отношения с Китаем”, — ответил американский чиновник. Вместе с тем, по его словам, Мэлпас не намерен на посту главы ВБ фокусироваться исключительно на Китае, поскольку существует масса других государств, которые нуждаются в поддержке организации.

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Мэлпас занимает свою нынешнюю должность в министерстве финансов США с сентября 2017 года. Он известен своими консервативными взглядами. Так, Мэлпас ранее заявлял, что такие международные организации, как ВБ, “увеличились и стали более назойливыми”, а “задача переориентировать их стала насущной и более сложной”.

Теперь уже бывший президент ВБ Джим Ен Ким покинул свой пост 1 февраля. Обязанности руководителя временно исполняет исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Джим Ен Ким вступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его на этот пост. Срок полномочий Джим Ен Кима заканчивался только в 2022 году, он в целом проработал президентом организации более шести лет.

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Всемирный банк ранее сообщил, что кандидатуры на пост главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.