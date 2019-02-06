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Світовий Банк має намір підтримати Україну

Світовий Банк має намір підтримати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна виходить на стійке впровадження реформ і Банк має намір надавати країні свою підтримку. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Гройсманом заявив віце-президент Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сіріл Мюллер, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Хочу відзначити ваше лідерство в досягненні багатьох речей. Минулого року Уряду довелося ввести багато реформ. Коли ми говоримо про відносини з Україною, то констатуємо зміну риторики. Україна виходить на стійкий підхід у впровадженні реформ, і ми продовжуємо підтримувати вас. Ми хочемо надавати не лише підтримку фінансово, а й сприяти виконанню урядових програм", - заявив Мюллер.

У свою чергу, прем'єр-міністр Гройсман зазначив, що підтримка міжнародних партнерів для України - це додатковий стимул для проведення змін у всіх сферах життя - від формування сприятливого ділового клімату і модернізації фінансового і енергетичного секторів до утвердження нових принципів державного управління.

"Показово також, що контекст співпраці із Світовим банком підсилюється конкретними спільними проектами – в агросфері, промисловості, корпоративному управлінні, інфраструктурі, освіті та загальному розвитку людського капіталу в Україні", - повідомляє Кабмін.

Як повідомляв УНН, Національний банк у 2018 році виконав усі заплановані заходи у сфері європейської інтеграції. 

Українські Національні Новини

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