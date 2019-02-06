Світовий Банк має намір підтримати Україну

"Хочу відзначити ваше лідерство в досягненні багатьох речей. Минулого року Уряду довелося ввести багато реформ. Коли ми говоримо про відносини з Україною, то констатуємо зміну риторики. Україна виходить на стійкий підхід у впровадженні реформ, і ми продовжуємо підтримувати вас. Ми хочемо надавати не лише підтримку фінансово, а й сприяти виконанню урядових програм", - заявив Мюллер.



У свою чергу, прем'єр-міністр Гройсман зазначив, що підтримка міжнародних партнерів для України - це додатковий стимул для проведення змін у всіх сферах життя - від формування сприятливого ділового клімату і модернізації фінансового і енергетичного секторів до утвердження нових принципів державного управління.



"Показово також, що контекст співпраці із Світовим банком підсилюється конкретними спільними проектами – в агросфері, промисловості, корпоративному управлінні, інфраструктурі, освіті та загальному розвитку людського капіталу в Україні", - повідомляє Кабмін.



Як повідомляв УНН, Національний банк у 2018 році виконав усі заплановані заходи у сфері європейської інтеграції.