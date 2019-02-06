Національний банк у 2018 році виконав усі заплановані заходи у сфері європейської інтеграції

Національний банк України тримає руку на пульсі та вже активно впроваджує у національне законодавство нові акти європейського законодавства. Ми ставимо перед собою амбітні завдання і намагаємося чітко слідувати наміченим цілям для виконання усіх умов входження до внутрішнього ринку фінансових послуг ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом", – зазначив начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Національного банку Володимир Кучин.



У рамках нової системи Національний банк здійснить перехід від тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом "більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги". Для цього центробанк уже розробив 7 головних нормативно-правових актів щодо регулювання валютного ринку.



Крім того, Національний банк долучився до підготовки законодавчих пропозицій та ініціатив в інших сферах Угоди, зокрема, з питань протидії відмиванню грошей, захисту прав споживачів фінансових послуг, протидії розмиванню бази оподаткування, обліку та аудиту, корпоративного управління.



Як повідомляв УНН, НБУ не планує скасовувати обмеження з розрахунків у валюті.