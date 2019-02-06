Национальный банк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции

Национальный банк Украины держит руку на пульсе и уже активно внедряет в национальное законодательство новые акты европейского законодательства. Мы ставим перед собой амбициозные задачи и стараемся четко следовать намеченным целям для выполнения всех условий вхождения во внутренний рынок финансовых услуг ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - отметил начальник Управления европейской интеграции и международных программ Национального банка Владимир Кучин.



В рамках новой системы Национальный банк осуществит переход от тотального валютного контроля по каждой операции с валютным надзора, построенного по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания". Для этого центробанк уже разработал 7 главных нормативно-правовых актов по регулированию валютного рынка.



Кроме того, Национальный банк присоединился к подготовке законодательных предложений и инициатив в других сферах Соглашения, в частности, по вопросам противодействия отмыванию денег, защиты прав потребителей финансовых услуг, противодействия размыванию базы налогообложения, учета и аудита, корпоративного управления.



Как сообщал УНН, НБУ не планирует отменять ограничения по расчетам в валюте.