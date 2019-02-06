Всемирный банк намерен поддержать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина выходит на устойчивое введение реформ и Банк намерен предоставлять стране свою поддержку. Об этом во время встречи с премьер-министром Гройсманом заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году Правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем изменение риторики. Украина выходит на устойчивый подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас. Мы хотим предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ", - заявил Мюллер.
В свою очередь, премьер-министр Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины - это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах жизни - от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.
"Показательно также, что контекст сотрудничества со Всемирным банком усиливается конкретными совместными проектами - в агросфере, промышленности, корпоративном управлении, инфраструктуре, образовании и общем развитии человеческого капитала в Украине", - сообщает Кабмин.
Как сообщал УНН, Национальный банк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции.