Всемирный банк намерен поддержать Украину

"Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году Правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем изменение риторики. Украина выходит на устойчивый подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас. Мы хотим предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ", - заявил Мюллер.



В свою очередь, премьер-министр Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины - это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах жизни - от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.



"Показательно также, что контекст сотрудничества со Всемирным банком усиливается конкретными совместными проектами - в агросфере, промышленности, корпоративном управлении, инфраструктуре, образовании и общем развитии человеческого капитала в Украине", - сообщает Кабмин.



Как сообщал УНН, Национальный банк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции.