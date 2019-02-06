Трамп висунув кандидата на пост голови Світового банку

Як пояснив раніше журналістам представник американської адміністрації високого рангу, міністр фінансів США Стівен Мнучін “довгий час розглядав кандидатури майбутнього президента СБ”.

“Безліч людей були зацікавлені в тому, щоб зайняти цю посаду, і багато хто з них особисто зустрілися з міністром. Головним чином підбором кандидата займалися міністр фінансів і (радник президента США і його дочка — ред.) Іванка Трамп”, — розповів він.

За словами цього американського чиновника, президент і міністр фінансів прийшли до висновку, що Мелпас зможе блискуче виконувати роль глави ВБ і сприяти підвищенню рівня життя в тих державах, де значна частина людей живе за межею бідності, а також економічному розвитку цих держав.

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Журналісти поцікавилися, як Мелпас намір вибудовувати політику організації по відношенню до Китаю, з огляду на його критику на адресу Пекіна.

“Ми розраховуємо, що у нього будуть конструктивні і продуктивні відносини з Китаєм”, — відповів американський чиновник. Разом з тим, за його словами, Мелпас не має наміру на посаді глави ВБ фокусуватися виключно на Китаї, оскільки існує маса інших держав, які потребують підтримки організації.

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Мелпас займає свою нинішню посаду в міністерстві фінансів США з вересня 2017 року. Він відомий своїми консервативними поглядами. Так, Мелпас раніше заявляв, що такі міжнародні організації, як СБ, “збільшилися і стали більш настирливими”, а “завдання переорієнтувати їх стала нагальною і більш складною”.

Тепер уже колишній президент СБ Джим Ен Кім покинув свій пост 1 лютого. Обов’язки керівника тимчасово виконує виконавчий директор СБ Крісталіна Георгієва.

Джим Ен Кім заступив на пост президента Всесвітнього банка 1 липня 2012 року терміном на п’ять років, а в 2016 році рада директорів організації переобрав його на цій посаді. Термін повноважень Джим Ен Кіма закінчувався лише в 2022 році, він в цілому пропрацював президентом організації понад шість років.

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Всесвітній банк раніше поінформував, що кандидатури на посаду голови організації повинні бути представлені в період з 7 лютого по 14 березня. Після цього відберуть максимум трьох кандидатів, а новий президент, як очікується, буде обраний до засідання керівних органів СБ і МВФ 12-14 квітня у Вашингтоні.