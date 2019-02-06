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Трамп висунув кандидата на пост голови Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу висунув кандидатуру заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса на пост голови Світового банку (СБ). Американський лідер виступив з відповідною заявою в Білому домі в присутності самого кандидата, журналістів і членів кабінету, передає УНН.

Як пояснив раніше журналістам представник американської адміністрації високого рангу, міністр фінансів США Стівен Мнучін “довгий час розглядав кандидатури майбутнього президента СБ”.

“Безліч людей були зацікавлені в тому, щоб зайняти цю посаду, і багато хто з них особисто зустрілися з міністром. Головним чином підбором кандидата займалися міністр фінансів і (радник президента США і його дочка — ред.) Іванка Трамп”, — розповів він.

За словами цього американського чиновника, президент і міністр фінансів прийшли до висновку, що Мелпас зможе блискуче виконувати роль глави ВБ і сприяти підвищенню рівня життя в тих державах, де значна частина людей живе за межею бідності, а також економічному розвитку цих держав.

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Журналісти поцікавилися, як Мелпас намір вибудовувати політику організації по відношенню до Китаю, з огляду на його критику на адресу Пекіна.

“Ми розраховуємо, що у нього будуть конструктивні і продуктивні відносини з Китаєм”, — відповів американський чиновник. Разом з тим, за його словами, Мелпас не має наміру на посаді глави ВБ фокусуватися виключно на Китаї, оскільки існує маса інших держав, які потребують підтримки організації.

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Мелпас займає свою нинішню посаду в міністерстві фінансів США з вересня 2017 року. Він відомий своїми консервативними поглядами. Так, Мелпас раніше заявляв, що такі міжнародні організації, як СБ, “збільшилися і стали більш настирливими”, а “завдання переорієнтувати їх стала нагальною і більш складною”.

Тепер уже колишній президент СБ Джим Ен Кім покинув свій пост 1 лютого. Обов’язки керівника тимчасово виконує виконавчий директор СБ Крісталіна Георгієва.

Джим Ен Кім заступив на пост президента Всесвітнього банка 1 липня 2012 року терміном на п’ять років, а в 2016 році рада директорів організації переобрав його на цій посаді. Термін повноважень Джим Ен Кіма закінчувався лише в 2022 році, він в цілому пропрацював президентом організації понад шість років.

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Всесвітній банк раніше поінформував, що кандидатури на посаду голови організації повинні бути представлені в період з 7 лютого по 14 березня. Після цього відберуть максимум трьох кандидатів, а новий президент, як очікується, буде обраний до засідання керівних органів СБ і МВФ 12-14 квітня у Вашингтоні.

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