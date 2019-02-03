Україна очікує у лютому отримати 17,6 млрд грн запозичень під гарантії Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн було перенесено на лютий. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, передає УНН.
Як повідомили у відомстві, для забезпечення фінансування Державного бюджету Міністерство фінансів доклало зусиль до заміщення цього джерела зовнішніх запозичень внутрішніми запозиченнями.
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"В цілому у січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн дол. США та 33,3 млн євро)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня залучило до Держбюджету 13,569 млрд грн.