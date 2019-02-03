Украина ожидает в феврале получить 17,6 млрд грн заимствований под гарантии Всемирного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн было перенесено на февраль. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает УНН.
Как сообщили в ведомстве, для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило усилий к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.
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"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 января привлекло в госбюджет 13,569 млрд грн.