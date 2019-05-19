Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая

Несколько лет назад американские СМИ сообщали о том, что компания младшего сына Байдена - Хантера - заключила с одним из подразделений Bank of China, принадлежащий китайскому государстве, соглашение, которое предусматривало инвестиции в размере около 1 млрд долларов.

"На 100%, это позор", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он проведения соответствующего расследования касательно Байдена и членов его семьи.

По словам главы Белого дома, КНР является "огромным конкурентом" США. "Они (Китай - ред) хотят захватить мир", - утверждал Трамп.

Напомним, с 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Трамп также заявил, что поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще в 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут соответствующие пошлины по более 5 тысяч товарных позиций с США на общую сумму в размере 60 млрд долларов.