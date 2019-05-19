Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45996 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69454 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85991 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98438 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123593 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая

Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп считает необходимым провести расследование на предмет возможных финансовых связей бывшего вице-президента Джозефа Байдена с правительством Китая. Об этом глава американского государства заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в пятницу вечером, передает УНН.

Несколько лет назад американские СМИ сообщали о том, что компания младшего сына Байдена - Хантера - заключила с одним из подразделений Bank of China, принадлежащий китайскому государстве, соглашение, которое предусматривало инвестиции в размере около 1 млрд долларов.

"На 100%, это позор", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он проведения соответствующего расследования касательно Байдена и членов его семьи.

По словам главы Белого дома, КНР является "огромным конкурентом" США. "Они (Китай - ред) хотят захватить мир", - утверждал Трамп.

Напомним, с 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Трамп также заявил, что поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще в 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут соответствующие пошлины по более 5 тысяч товарных позиций с США на общую сумму в размере 60 млрд долларов.

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