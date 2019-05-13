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Торгова війна: Китай завдав удару у відповідь з новими тарифами на товари з США

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Китай посилив торгову війну з США, оголосивши про плани підвищення тарифів на американські товари, куплені китайськими компаніями. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Так, у понеділок Пекін заявив, що встановить нові тарифи в розмірі від 5% до 25% на імпорт США в розмірі 60 млрд доларів. Це відноситься до близько 5000 продуктів, йдеться в повідомленні.

Тарифи повинні вступити в силу з 1 червня. За інформацією видання, це - відповідь Китаю на нові тарифи США на 200 мільярдів доларів на китайські товари, які були введені в п'ятницю вранці.

Як повідомляв УНН 5 травня Трамп повідомив, що з 10 травня американські мита по китайській продукції будуть підвищені, оскільки торгово-економічні переговори з КНР "просуваються дуже повільно". 7 травня представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер заявив, що Пекін відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань і підтвердив, що 10 травня збільшені мита набудуть чинності.

У свою чергу, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.

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