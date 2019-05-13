Торговая война: Китай нанес ответный удар с новыми тарифами на товары из США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Китай усилил торговую войну с США, объявив о планах повышения тарифов на американские товары, купленные китайскими компаниями. Об этом сообщает The Guardian, передаёт УНН.
Так, в понедельник Пекин заявил, что установит новые тарифы в размере от 5% до 25% на импорт США в размере 60 млрд долларов. Это относится к около 5000 продуктам, говорится в сообщении.
Тарифы должны вступить в силу с 1 июня. По информации издания, это - ответ Китая на новые тарифы США на 200 миллиардов долларов на китайские товары, которые были введены в пятницу утром.
Как сообщал УНН, 5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины по китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР “продвигаются очень медленно”. 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.
В свою очередь, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Китай “сорвал сделку” на торговых переговорах с Вашингтоном.