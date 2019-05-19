Трамп виступив за розслідування фінансових зв'язків Байдена з владою Китаю

Кілька років тому американські ЗМІ повідомляли про те, що компанія молодшого сина Байдена — Хантера — уклала з одним з підрозділів Bank of China, що належить китайській державі, угоду, яка передбачала інвестиції в розмірі близько 1 млрд доларів.

“На 100%, це ганьба”, — сказав Трамп, відповідаючи на запитання ведучого, чи підтримує він проведення відповідного розслідування щодо Байдена і членів його сім’ї.

За словами глави Білого дому, КНР є “величезним конкурентом” США. “Вони (Китай — ред) хочуть захопити світ”, — стверджував Трамп.

Нагадаємо, з 10 травня США в черговий раз підвищили мита щодо китайських товарів з 10% до 25% на загальну суму 200 млрд доларів. Трамп також заявив, що доручив почати процес підвищення мит на продукцію з КНР ще на 300 млрд доларів. Свої дії американська сторона пояснила тим , що Пекін відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань. У відповідь влада Китаю заявила 13 травня, що з 1 червня введуть відповідні мита щодо понад 5 тисяч товарних позицій з США на загальну суму в розмірі 60 млрд доларів.