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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57618 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68749 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71648 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105526 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99327 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104268 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111267 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Трамп отпустил директора по коммуникациям Белого дома с поста

Трамп отпустил директора по коммуникациям Белого дома с поста

Киев  •  УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, один из ближайших советников президента США Дональда Трампа, в среду заявила коллегам, что уходит со своего поста, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Хоуп – выдающаяся (сотрудница), которая за последние три года проделала отличную работу. Умнее и вдумчивей, чем она, никого не найти. Поистине, замечательный человек. Мне будет ее не хватать. Но, когда она сообщила мне о намерении осуществлять другие планы, я полностью вошел в ее положение. Уверен, что в будущем мы еще поработаем вместе", - сказано в пресс-релизе президента Д.Трампа.

Чуть ранее, газета The New York Times привела слова самой Х.Хикс, заявившей, что, как ей кажется, выполняя свои обязанности в Белом доме, она достигла всего, чего могла достичь.

Во вторник 29-летняя Хоуп Хикс выступила на закрытых слушаниях в комитете по разведке палаты представителей, который проводит расследование возможных связей предвыборного штаба Д.Трампа с Россией. На слушаниях она отказалась отвечать на многочисленные вопросы законодателей.

В то же время, по словам некоторых из них, сотрудница Белого дома призналась, что иногда ей приходилось по работе говорить "безобидную ложь", но от кого поступала такая команда – она умолчала. Кроме того, Х.Хоуп добавила, что никогда не делала никаких заведомо ложных заявлений относительно указанного расследования "российского следа" в президентских выборах-2016.

Кое-кто отмечает, что в течение слушаний, которые заняли почти весь рабочий день, теперь уже бывшая сотрудница Белого дома выглядела нервной и подавленной. Ранее Х.Хикс уже давала показания следователям из команды спецпрокурора Роберта Мюллера.

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