Трамп отпустил директора по коммуникациям Белого дома с поста

"Хоуп – выдающаяся (сотрудница), которая за последние три года проделала отличную работу. Умнее и вдумчивей, чем она, никого не найти. Поистине, замечательный человек. Мне будет ее не хватать. Но, когда она сообщила мне о намерении осуществлять другие планы, я полностью вошел в ее положение. Уверен, что в будущем мы еще поработаем вместе", - сказано в пресс-релизе президента Д.Трампа.

Чуть ранее, газета The New York Times привела слова самой Х.Хикс, заявившей, что, как ей кажется, выполняя свои обязанности в Белом доме, она достигла всего, чего могла достичь.

Во вторник 29-летняя Хоуп Хикс выступила на закрытых слушаниях в комитете по разведке палаты представителей, который проводит расследование возможных связей предвыборного штаба Д.Трампа с Россией. На слушаниях она отказалась отвечать на многочисленные вопросы законодателей.

В то же время, по словам некоторых из них, сотрудница Белого дома призналась, что иногда ей приходилось по работе говорить "безобидную ложь", но от кого поступала такая команда – она умолчала. Кроме того, Х.Хоуп добавила, что никогда не делала никаких заведомо ложных заявлений относительно указанного расследования "российского следа" в президентских выборах-2016.

Кое-кто отмечает, что в течение слушаний, которые заняли почти весь рабочий день, теперь уже бывшая сотрудница Белого дома выглядела нервной и подавленной. Ранее Х.Хикс уже давала показания следователям из команды спецпрокурора Роберта Мюллера.