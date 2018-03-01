Трамп відпустив директора з комунікацій Білого дому з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Директор з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, один з найближчих радників президента США Дональда Трампа, в середу заявила колегам, що йде зі своєї посади, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Хоуп - видатна (співробітниця), яка за останні три роки виконала відмінну роботу. Розумнішої і вдумливішої, ніж вона, нікого не знайти. Воістину, чудова людина. Мені буде її не вистачати. Але, коли вона повідомила мені про намір реалізувати інші плани, я повністю увійшов в її становище. Упевнений, що в майбутньому ми ще попрацюємо разом", - сказано в прес-релізі президента Д.Трампа.
Трохи раніше газета The New York Times навела слова самої Х.Хікс, яка заявила, що, як їй здається, виконуючи свої обов'язки в Білому домі, вона досягла всього, чого могла досягти.
У вівторок 29-річна Хоуп Хікс виступила на закритих слуханнях в комітеті з розвідки палати представників, який проводить розслідування можливих зв'язків передвиборного штабу Д.Трампа з Росією. На слуханнях вона відмовилася відповідати на численні запитання законодавців.
У той же час, за словами деяких з них, співробітниця Білого дому зізналася, що іноді їй доводилося по роботі говорити "нешкідливу брехню", але від кого надходила така команда - вона промовчала. Крім того, Х.Хоуп додала, що ніколи не робила ніяких завідомо неправдивих заяв щодо зазначеного розслідування "російського сліду" в президентських виборах-2016.
Дехто зазначає, що протягом слухань, які зайняли майже весь робочий день, тепер уже колишня співробітниця Білого дому виглядала нервовою і пригніченою. Раніше Х.Хікс вже давала свідчення слідчим з команди спецпрокурора Роберта Мюллера.