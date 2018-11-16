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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106031 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144263 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136356 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Трамп отправится 17 ноября в Калифорнию

Трамп отправится 17 ноября в Калифорнию

Киев  •  УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп отправится 17 ноября в штат Калифорния, где бушуют природные пожары. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, передает УНН.

“Президент отправится в Калифорнию в эту субботу (17 ноября), чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от лесных пожаров”, — отметила она и пообещала позднее предоставить более подробную информацию о поездке главы государства.

Во вторник Трамп назвал “очень сложной” ситуацию вокруг “опустошительных лесных пожаров”, полыхающих в Калифорнии, и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием.

Напоминаем, число жертв природной пожара в американском округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 48 до 56 человек. Об этом сообщил в среду шериф Бьютт Кори Хонея на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах, горят в данный момент в Калифорнии, составило 58 человек.

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