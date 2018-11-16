Трамп отправится 17 ноября в Калифорнию

“Президент отправится в Калифорнию в эту субботу (17 ноября), чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от лесных пожаров”, — отметила она и пообещала позднее предоставить более подробную информацию о поездке главы государства.

Во вторник Трамп назвал “очень сложной” ситуацию вокруг “опустошительных лесных пожаров”, полыхающих в Калифорнии, и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием.

Напоминаем, число жертв природной пожара в американском округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 48 до 56 человек. Об этом сообщил в среду шериф Бьютт Кори Хонея на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах, горят в данный момент в Калифорнии, составило 58 человек.