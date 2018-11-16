Трамп відправиться 17 листопада в Каліфорнію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп відправиться 17 листопада в штат Каліфорнія, де вирують природні пожежі. Про це йдеться в заяві заступника прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, передає УНН.
“Президент вирушить до Каліфорнії в цю суботу (17 листопада), щоб зустрітися з людьми, які постраждали від лісових пожеж”, — зазначила вона і пообіцяла пізніше надати більш детальну інформацію про поїздку глави держави.
У вівторок Трамп назвав “дуже складною” ситуацію навколо “спустошливих лісових пожеж”, що горять в Каліфорнії, і заявив, що країна раніше ніколи не стикалася з подібним стихійним лихом.
Нагадуємо, число жертв природної пожежі в американському окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 48 до 56 осіб. Про це повідомив в середу шериф Бьютта Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах, що горять в даний момент в Каліфорнії, склало 58 людей.