Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 58 осіб

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в американському окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 48 до 56 осіб. Про це повідомив в середу шериф Бьютта Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах, що горять в даний момент в Каліфорнії, склало 58 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Los Angeles Times.