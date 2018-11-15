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Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 58 осіб

Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 58 осіб

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в американському окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 48 до 56 осіб. Про це повідомив в середу шериф Бьютта Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах, що горять в даний момент в Каліфорнії, склало 58 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Los Angeles Times.

“Сьогодні були виявлені останки ще вісьмох людей. Це доводить число загиблих (в окрузі Бьютт) до 56”, — інформував Хонеа. За його словами, всі жертви загинули в своїх будинках в місті Парадайс, практично знищене вогнем.

Площа пожежі “Кемп” у Бьютті становить понад 546 кв. км. Полум’я знищило понад 7,6 тисяч будівель, його вдалося локалізувати на 35%.

Для боротьби з вогнем в окрузі мобілізовано понад 5,1 тисячі пожежників, 622 одиниці спецтехніки, 21 вертоліт, 107 бульдозерів і 71 автоцистерна для перевезення води. Близько 200 осіб вважаються зниклими без вести.

У зв’язку з пожежами в ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

Як стало відомо раніше, в охоплених пожежами районах Каліфорнії зафіксували випадки мародерства.

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