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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 58 человек

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 58 человек

Киев  •  УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Число жертв природного пожара в американском округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 48 до 56 человек. Об этом сообщил в среду шериф Бьютт Кори Хонея на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах, горят в данный момент в Калифорнии, составило 58 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Los Angeles Times.

“Сегодня были обнаружены останки еще восьмерых человек. Это доводит число погибших (в округе Бьютт) до 56”, — информировал Хонеа. По его словам, все жертвы погибли в своих домах в городе Парадайс, практически уничтоженном огнем.

Площадь пожара “Кэмп” в Бьютте составляет более 546 кв. км. Пламя уничтожило более 7,6 тысяч строений, его удалось локализовать на 35%.

Для борьбы с огнем в округе мобилизованы более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. Порядка 200 человек числятся пропавшими без вести.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

Как стало известно ранее, в охваченных пожарами районах Калифорнии зафиксировали случаи мародерства.

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