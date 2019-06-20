Трамп ответил на вопрос о планах бомбить Иран словами "вы скоро узнаете"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, будет ли Вашингтон наносить удары по Ирану, ответил, что скоро об этом станет уже известно. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Такое заявление последовало после того, как корпус стражей исламской революции Ирана отчитался о сбитом американском беспилотнике над Ормузским заливом.
“Вы скоро узнаете”, — заявил американский лидер.
Между тем, Дональд Трамп не исключил в четверг, что иранские военные могли сбить американский беспилотник несанкционированно или по ошибке. “Я не знаю. Мне тяжело поверить, что это был преднамеренный (акт). Мне кажется, это мог (сделать) кто-то по собственной воле и глупости”, — сказал он.
Президент США добавил, что беспилотник находился над международными водами, этот факт, по его словам, “задокументирован”.
Напоминаем, президент США Дональд Трамп прокомментировал события, произошедшие сегодня в Иране, где был сбит беспилотный летательный аппарат. У себя в Twitter американский лидер сообщил, что Иран сделал большую ошибку.