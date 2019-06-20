Трамп ответил на вопрос о планах бомбить Иран словами "вы скоро узнаете"

Такое заявление последовало после того, как корпус стражей исламской революции Ирана отчитался о сбитом американском беспилотнике над Ормузским заливом.

“Вы скоро узнаете”, — заявил американский лидер.

Между тем, Дональд Трамп не исключил в четверг, что иранские военные могли сбить американский беспилотник несанкционированно или по ошибке. “Я не знаю. Мне тяжело поверить, что это был преднамеренный (акт). Мне кажется, это мог (сделать) кто-то по собственной воле и глупости”, — сказал он.

Президент США добавил, что беспилотник находился над международными водами, этот факт, по его словам, “задокументирован”.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп прокомментировал события, произошедшие сегодня в Иране, где был сбит беспилотный летательный аппарат. У себя в Twitter американский лидер сообщил, что Иран сделал большую ошибку.