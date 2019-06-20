Трамп відповів на питання про плани бомбити Іран словами "ви скоро дізнаєтеся"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп на питання про те, чи буде Вашингтон наносити удари по Ірану, відповів, що скоро про це стане вже відомо. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Таку заяву було зроблено після того, як корпус вартових ісламської революції Ірану відзвітував про збитий американський безпілотник над Ормузькою затокою.
“Ви скоро дізнаєтеся”, — заявив американський лідер.
Тим часом, Дональд Трамп не виключив в четвер, що іранські військові могли збити американський безпілотник несанкціоновано або помилково. “Я не знаю. Мені важко повірити, що це був навмисний (акт). Мені здається, це міг (зробити) хтось з власної волі і дурості”, — сказав він.
Президент США додав, що безпілотник був над міжнародними водами, цей факт, за його словами, “задокументований”.
Нагадуємо, президент США Дональд Трамп прокоментував події, що відбулися сьогодні в Ірані, де був збитий американський безпілотний літальний апарат. У себе в Twitter американський лідер повідомив, що Іран зробив велику помилку.