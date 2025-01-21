Трамп угрожает Китаю тарифами до 100%, если соглашение по TikTok будет отклонено

Будущие тарифы США для КНР могут зависеть от сделки по собственности TikTok. Новый президент США Дональд Трамп заявил: американским компаниям следует получить 50-% долю в видеоприложении TikTok, чтобы оно могло продолжать работать в Соединенных Штатах.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

В течение нескольких часов после своей инаугурации в понедельник Трамп отложил крайний срок, требующий от китайской материнской компании TikTok ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом в стране.

Трамп отметил, что США "должны иметь право получить половину TikTok", если приложение и дальше будет работать после этого срока. Президент США готов "безусловно" ввести тарифы для КНР, в случае отклонения Пекином соглашения относительно TikTok.

Трамп подчеркнул, тарифы могут достигать 100%.

В конце концов [Пекин] одобрит это, потому что мы бы установили тарифы для Китая. Я не говорю, что я бы это сделал, но вы, безусловно, могли бы это сделать - сказал Трамп во время подписания указа.

В понедельник Трамп заявил, что может ввести пошлины в размере 25% для Канады и Мексики с 1 февраля 2025 года.

Но новоизбранный глава Белого дома не ввел пошлины в размере 60% на китайский импорт, как он обещал во время кампании.

Шаг по отсрочке введения тарифов против Китая, по-видимому, стал козырем для сделки с TikTok. Трамп говорил с китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу и сказал, что он поднял вопрос о TikTok, хотя Пекин не подтвердил обсуждение. - пише THE FINANCIAL TIMES.

Дополнение

Во вторник Китай попросил США "прислушаться к голосу разума" и обеспечить "справедливую деловую среду" после того, как новый президент США Дональд Трамп заверил, что ему хотелось бы, чтобы их страна владела 50% акций видеоприложения TikTok.

На пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что TikTok "работает в Соединенных Штатах уже много лет, пользуется любовью американских пользователей.

Го утверждал, что "решения о деловых операциях и приобретениях должны приниматься самими предприятиями в соответствии с рыночными принципами".

Если китайские компании будут участвовать, они должны придерживаться китайских законов и правил - добавил представитель Пекина.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп в понедельник, как и обещал, подписал акт исполнительной власти, откладывающий запрет TikTok на 75 дней.

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