Трамп погрожує Китаю тарифами до 100%, якщо угоду щодо TikTok буде відхилено

Майбутні тарифи США для КНР можуть залежати від угоди щодо власності TikTok. Новий президент США Дональд Трамп заявив: американським компаніям слід отримати 50% частку у відеододатку TikTok, щоб він міг продовжувати працювати у Сполучених Штатах.

Передає УНН із посиланням на FT.

Деталі

Протягом кількох годин після своєї інавгурації в понеділок Трамп відклав крайній термін, що вимагає від китайської материнської компанії TikTok ByteDance продати свою частку в застосунку або зіткнутися із забороною в країні.

Трамп зазначив, що США "повинні мати право отримати половину TikTok", якщо застосунок і далі працюватиме після цього терміну. Президент США готовий "безумовно" запровадити тарифи для КНР, у разі відхилення Пекіном угоди відносно TikTok.

Трамп підкреслив, тарифи можуть досягати 100%.

Зрештою [Пекін] схвалить це, тому що ми б встановили тарифи для Китаю.Я не кажу, що я б це зробив, але ви, безумовно, могли б це зробити - сказав Трамп під час підписання указу.

У понеділок Трамп заявив, що може запровадити мита в розмірі 25% для Канади і Мексики з 1 лютого 2025 року.

Але новообраний голова Білого дому не ввів мита в розмірі 60% на китайський імпорт, як він обіцяв під час кампанії.

Крок із відтермінування введення тарифів проти Китаю, мабуть, став козирем для угоди з TikTok. Трамп говорив із китайським лідером Сі Цзіньпіном у п'ятницю і сказав, що він порушив питання про TikTok, хоча Пекін не підтвердив обговорення. - пише THE FINANCIAL TIMES.

Доповнення

У вівторок Китай попросив США "прислухатися до голосу розуму" і забезпечити "справедливе ділове середовище" після того, як новий президент США Дональд Трамп запевнив, що йому хотілося б, щоб їхня країна володіє 50% акцій відеододатку TikTok.

На прес-конференції офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що TikTok "працює у Сполучених Штатах уже багато років, користується коханням американських користувачів.

Го стверджував, що "рішення про ділові операції та придбання повинні прийматися самими підприємствами відповідно до ринкових принципів".

Якщо китайські компанії братимуть участь, вони повинні дотримуватися китайських законів і правил - додав представник Пекіну.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у понеділок, як і обіцяв, підписав акт виконавчої влади, що відкладає заборону TikTok на 75 днів.

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